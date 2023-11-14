روسيا تفوز بمسابقة الساكسوفون الدولية في بلجيكا

فاز الموسيقي الروسي الشاب ديمتري بينتشوك البالغ من العمر 17 عاما، بمسابقة "أدولف ساكس" الدولية الثامنة للساكسفون، أفاد بذلك الموقع الإلكتروني للمسابقة.

يذكر أن هذه المسابقة تعد الأكثر شهرة بين المسابقات لعازفي الساكسفون في العالم.

وأقيمت في الفترة من 31 أكتوبر إلى 11 نوفمبر الجاري. وشارك فيها 264 متسابقا يمثلون 19 دولة. وتأهل ستة موسيقيين منهم إلى الدور النهائي للمسابقة، ثلاثة من روسيا واثنان من اليابان وواحد من إيطاليا.

تحمل المسابقة اسم مخترع الساكسفون "أدولف ساكس"، وتقام كل أربعة أعوام في مدينة دينان البلجيكية، وهي موطن أدولف ساكس. وأعلن عنها للمرة الأولى عام 1994. وخلال هذه الفترة، حاز اثنان من الموسيقيين الروس على جوائز، حيث فاز عام 2006 العازف سيرغي كوليسوف، والعازف نيكيتا زيمين عام 2014.

المصدر: تاس