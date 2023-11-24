توم كروز ينقذ وكيلته مها دخيل من الإعفاء من منصبها لاتهامها إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية"

كشفت تقارير أن نجم هوليوود، توم كروز، تدخل لدعم وكيلته مها دخيل، التي واجهت مؤخرا تداعيات في وكالة الفنانين المبدعين ( CAA)، بسبب دعمها فلسطين على المواقع الاجتماعية.

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ووفقا لتقرير صادر عن مجلة Variety، تم إعفاء دخيل (48 عاما) من منصبها كرئيسة مشاركة لقسم الصور المتحركة، لكنها احتفظت بمنصبها كوكيل لعملائها الحاليين من الفنانين، وذلك بفضل تأييد كروز لها.

وورد أن كروز (61 عاما) لعب دورا مباشرا في التخفيف من التداعيات التي واجهتها دخيل، ذات الأصول الليبية، بعد أن أعرب نجم سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" (Mission: Impossible ) عن دعمه للوكيلة خلال اجتماع عقد في مكتب وكالة الفنانين المبدعين في 15 نوفمبر.

وتسلط هذه الخطوة غير العادية الضوء على التزام كروز بالوقوف إلى جانب دخيل خلال فترة مليئة بالتحديات في حياتها المهنية.

وأثارت دخيل انتقادات واسعة بعد منشورات عبر خاصية القصص على حسابها في "إنستغرام" عبرت فيها عن التضامن مع فلسطين، وتطرقت إلى القضايا الحساسة المحيطة بالصراع بين إسرائيل و"حماس".

وجاء في إحدى منشوراتها: "أنتم تعلمون من يدعم الإبادة الجماعية. ما هو الأمر الذي يفطر القلب أكثر من مشاهدة الإبادة الجماعية؟ نشهد إنكار حدوث إبادة جماعية".

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ونتج عن هذه المنشورات ردود فعل داخلية عنيفة في وكالة الفنانين المبدعين، ما أدى إلى تنحي دخيل من مجلس إدارة الوكالة.

وحالة مها دخيل ليست الوحيدة في هوليوود، حيث تصدرت وكالة المواهب المتحدة (UTA) عناوين الأخبار لتخليها عن الممثلة سوزان ساراندون بعد خطاب لها في مسيرة داعمة لفلسطين. إلى جانب استبعاد شركة الإنتاج Spyglass Media الممثلة المكسيكية ميليسا باريراعن فيلم الرعب "سكريم 7" (Scream VII)، عقب قصة نشرتها على "إنستغرام" قالت فيها: "أنا أيضا أتيت من بلد مستعمر. فلسطين ستتحرر. حاولوا أن يدفنونا ولكنهم لم يعلموا أننا مثل البذور".

المصدر: RT