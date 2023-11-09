ما قصة أغنية "تحيا فلسطين" السويدية التي اجتاحت المظاهرات الداعمة لفلسطين؟

راجت أغنية Leve Palestina (تحيا فلسطين أو تعيش فلسطين) لفرقة "الكوفية" السويدية، بشكل واسع وسط الاحتجاجات المطالبة بإنهاء القصف الإسرائيلي لغزة حول العالم.

واستخدم المتظاهرون في دول عدة منها السويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأغنية للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين ورفضا للقصف الإسرائيلي لغزة.

وقد وجدت الأغنية، على الرغم من أن كلماتها باللغة السويدية، صدى كبيرا لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، على وجه الخصوص "تيك توك"، في جميع أنحاء العالم للتعبير عن دعمهم لفلسطين.

وأطلقت فرقة "الكوفية" السويدية العربية، أغنية "Leve Palestina"، في عام 1976، إلا أنها عادت للظهور بقوة وسط الاحتجاجات المطالبة بوقف إطلاق النار على غزة في الدول الغربية ولا سيما في السويد.

وكتب كلمات الأغنية جورج توتاري، مؤسس فرقة "الكوفية" وهو فلسطيني من مدينة الناصرة، هاجر إلى السويد خلال ما يعرف بـ"النكسة" عام 1967،وكانت الفرقة تتألف من 12 شخصا، جميعهم من جنسيات مختلفة، وكان جورج توتاري الوحيد الذي يحمل الجنسية الفلسطينية

Leve, leve, leve Palestina! (Long live Palestine!) 🇵🇸



All the way from Stockholm, Sweden! 🇸🇪



DO YOU HEAR US BROTHERS AND SISTERS IN GAZA? ✌🏻🇵🇸 pic.twitter.com/zNdBnIkIaA — Zara Magnusson (@zaramagnusson) November 6, 2023

صدرت الأغنية للمرة الأولى ضمن ألبوم غنائي يحمل عنوان "أرض وطني" عام 1978، وهو الألبوم الثاني لفرقة الكوفية.

واتهمت الأغنية بمعادة السامية لأنها تتضمن عبارة "تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية"، حتى أن البرلمان السويدي عقد جلسة لمناقشة مضمونها بعد أن غناها متظاهرون من شباب الحزب الاشتراكي السويدي في يوم العمال العالمي عام 2019.

ووصف رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين أعضاء حزبه آنذاك بأنهم معادون للسامية بسبب غنائهم كلمات معادية للصهيونية ودعا إلى حظر الأغنية.

ويؤكد الانتشار الواسع النطاق لأغنية "Leve Palestina" عبر مواقع التواصل الاجتماعي على قوة الموسيقى في توحيد الشعوب المختلفة ثقافيا ولغويا.

المصدر: RT