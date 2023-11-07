موسكو تستضيف مسابقة دولية لتلاوة القرآن الكريم

تبدأ في 7 نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمسابقة موسكو الدولية لتلاوة القرآن الكريم.

وجاء في بيان صادر عن منظمي المسابقة: "في الفترة ما بين 7 و10 نوفمر الجاري ستقام فعاليات مسابقة موسكو الدولية لتلاوة القرآن الكريم، في العاصمة الروسية موسكو، وسينظم هذا الحدث الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس المفتيين في روسيا، وسيكون الشريك العام للمسابقة جامعة محمد بن زايد الإماراتية للعلوم الإنسانية".

ومن بين ضيوف الشرف مجموعة من الوزراء والمفتيين والعلماء البارزين من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قادة المنظمات الإسلامية العالمية.

إقرأ المزيد

وسيشارك في المسابقة أقوى قراء القرآن من 35 دولة، وسيتنافس المتسابقون في مجال "الحفظ" - قراءة نصوص القرآن الكريم عن ظهر قلب.

الجزء التنافسي من المسابقة سيقام في الفترة ما بين 8 إلى 9 نوفمبر الجاري داخل أسوار جامع موسكو الكبير.

أما الحفل الختامي للمسابقة فسيقام في 10 نوفمبر الجاري، في فندق "كوسموس" (موسكو، بروسبيكت ميرا/150)، وسيحضره رئيس الهيئة الروحانية الإسلامية لروسيا الاتحادية، ورئيس المفتيين الروس الشيخ راوي عين الدين، ومجموعة من ضيوف الشرف رفيعي المستوى، وسيبدأ الحدث في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو.

المصدر: RT