أصفهان تحتضن معرضا للصور من "شقيقتها بطرسبورغ"

شهدت المكتبة المركزية في مدينة أصفهان الإيرانية، يوم 2 نوفمبر، افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان "تسارسكوي سيلو، الأمس واليوم وغداً".

ويلقي هذا المعرض الضوء على القصور والتصاميم الداخلية الرائعة لهذا المتحف العريق في ضواحي بطرسبورغ. أفاد بذلك قسم العلاقات العامة في المتحف.

ويضم المعرض 30 صورة لأجمل المواقع، وروائع الفن، والديكور لواحد من أجمل المتاحف في روسيا، كونه مقرا صيفيا سابقا للأباطرة الروس.

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وأشار الناطق باسم المتحف إلى أن المعرض جاء بهدف استمرار التواصل الثقافي والحضاري بين البلدين، مع العلم أن معرض "أصفهان، نصف العالم في الصور الفوتوغرافية" قد أقيم في خريف عام 2021 في بلدة "تسارسكوي سيلو" بدعم من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا وإدارة مدينة أصفهان. ومن المعلوم أن أصفهان وسانت بطرسبرغ أصبحتا "مدينتيْن شقيقتيْن" منذ عام 2004.

وقالت مديرة متحف "تسارسكوي سيلو" أولغا تاراتينوفا:" إننا نعرض في أصفهان ما يعجب به ملايين السياح الذين يأتون إلى تسارسكوي سيلو. أما الصور الفوتوغرافية فتعطي فكرة عن أحد أجمل القصور والمنتزهات في العالم". وسيستمر المعرض في إيران حتى 16 نوفمبر.

يذكر أن "تسارسكوي سيلو" هو المقر الصيفي السابق للأباطرة الروس، بصفته إحدى الروائع معترف بها عالميا للهندسة المعمارية وفن المناظر الطبيعية في القرن الثامن عشر - مطلع القرن العشرين.

ويحتوي المتحف والمحمية على 3 منتزهات، وقصري كاترينا و" ألكسندر، وحوالي 100 منشأة معمارية. ويعتبر "تسارسكوي سيلو" أحد أكثر المواقع السياحية الروسية ارتيادا من قبل السياح.

المصدر: تاس