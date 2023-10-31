موسكو تستعد للدورة الـ 26 لفعاليات مؤتمر "قراءات إيزابيث-سيرغيوس"

تقام في الأول من نوفمبر في كونسرفاتوار "تشيكوفسكي" الحكومي بموسكو، فعاليات للاحتفال بالذكرى الـ 159 لميلاد الدوقة الكبرى إليزابيث فيودوروفنا.

وخلال الفعاليات ستعقد الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر "قراءات إيزابيث-سيرغيوس" إذ يأتي هذا الحدث بالتزامن مع الذكرى الـ 155 لميلاد الإمبراطور نيكولاي الثاني، والذكرى الـ 105 لوفاة الشهيدة المقدسة الدوقة الكبرى إليزابيث فيودوروفنا.

ويقام المؤتمر تحت رعاية حكومة موسكو، وينظمه مؤسسة تعزيز إحياء تقاليد الرحمة والإحسان "جمعية إليزابيث سرغيوس التعليمية"، ومعهد التاريخ العام التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وسيشارك في المؤتمر نائب عمدة موسكو لشؤون الأمن الإقليمي وسياسة المعلومات، نيكولاي غربينكو، والأسقف ديميتري روشين، رئيس مكتب العمل مع المنظمات العامة في إدارة السينودس لعلاقات الكنيسة مع المجتمع ووسائل الإعلام، و ميخائيل أركاديفيتش ليبكين، مدير معهد التاريخ العام التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ولاريسا روغوفايا، مديرة أرشيف الدولة في الاتحاد الروسي، وعدد من الشخصيات في المجالات السياسية والاجتماعية في روسيا.

وسيحضر الحدث أيضا كبار الخبراء والمؤرخين وأمناء المحفوظات والمواد التاريخية من موسكو وبطرسبورغ وكالينينغراد ويكاتيرنبورغ وفولغا، وسيتم خلال الحدث تقديم تقارير عن رعاية مؤسسة "البيت الإمبراطوري لعائلة رومانوف" للمؤسسات التعليمية والمهنية في روسيا وكذلك المؤسسات التقنية والعسكرية والبحرية والقانونية والطبية والتجارية والفنية والموسيقية والتربوية في البلاد.

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تقام فعاليات "قراءات إيزابيث-سيرغيوس" السنوية تقليديا في الأماكن المرتبطة بالدولة والخدمة العامة والأنشطة الخيرية والتعليمية للدوق الأكبر سيرغي ألكساندروفيتش، الحاكم العام لموسكو مابين 1891-1904، وزوجته والدوقة الكبرى إليزابيث فيودوروفنا، ويرتبط كونسرفاتوار "تشيكوفسكي" الحكومي في موسكو، ارتباطا مباشرا باسم الدوق الأكبر سيرغي ألكساندروفيتش بفضل دعمه سابقا للكونسفرفاتوار للحصول على مبنى جديد.

المصدر: RT