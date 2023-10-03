كشف تفاصيل غضب عادل إمام بسبب قاتل ابن سعد الدالي

كشف الفنان المصري الشهير صلاح عبد الله، تفاصيل مكالمة عبر الهاتف جمعته مع الزعيم عادل إمام، بشأن مشهد قتل ابن سعد الدالي في مسلسل الدالي الجزء الأول بطولة الفنان نور الشريف.

وخلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" أوضح الفنان صلاح عبد الله أن الجمهور المصري كان يتساءل عن قاتل ابن سعد الدالي في مسلسل الدالي بطولة الفنان نور الشريف، قائلا: "مصر كلها كانت عايزه تعرف مين اللي قتل ابن سعد الدالي، في الآخر طلع فوزي الدالي اللي هو أنا".

وتطرق صلاح عبد الله إلى مكالمته مع الزعيم عادل إمام قائلا: "الأستاذ عادل إمام كلمني وقالي مين اللي قتل ابن سعد الدالي، قولتله معرفش، بهدلني في التليفون وقالي يعني أنا عادل إمام والوزراء بيسألوني أقولهم معرفتش، قولتله لسه هنصور النهاية في الآخر، وهو حس أني مش عايز أقول السر اللي حير مصر كلها وقتها".

كما تحدث الفنان صلاح عبد الله عن علاقته بالفنان الراحل نور الشريف، معربا عن سعادته بعلاقة الصداقة الكبيرة التي جمعتهما.

وأكد عبد الله أن نور الشريف "فتح باب رزق لكثير من المخرجين والفنانين" قائلا: "نور الشريف ده ربنا جعله سبب لمخرجين كبار، ومسلسل الدالي كل اللي كانوا فيه شباب محدش يعرفهم، دلوقتي بقوا نجوم كبار زي عمرو يوسف وحسن الرداد وأحمد صفوت وغيرهم".

جدير بالذكر أن مسلسل الدالي من بطولة الفنان نور الشريف، وشارك في العمل مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم سوسن بدر، وصلاح عبد الله، وصلاح رشوان، ومحمد أبو داود، وسامي عبد الحليم، وفاروق نجيب، وسعيد طرابيك، وأحمد صفوت، ودينا فؤاد، وعمرو يوسف، وغيرهم، وعرض العمل عام 2007.

المصدر: "القاهرة 24"