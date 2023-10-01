فنان مصري مخضرم يعلن اعتزاله التمثيل

أكد أكد الفنان المصري الشهير لطفي لبيب أنه سيعتزل التمثيل، ولن يمارس الفن مرة أخرى بسبب معاناته من أزمة صحية مؤخرا، موضحا أنه سيستكمل رحلة علاجه في الأيام المقبلة.

وفي تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، قال لطفي لبيب إنه لن يمارس الفن مرة أخرى وسيتفرغ لاستكمال علاجه بعد أزمة تدهور صحته.

جدير بالذكر أن الفنان لطفي لبيب كان قد شارك مؤخرا كضيف شرف في فيلم الكوميدي "مرعي البريمو"، مع نجوم الوسط الفني المصري محمد هنيدي، وغادة عادل، وعلاء مرسي، ومصطفي أبو سريع، ومحمد محمود، وأحمد بدير، ولطفي لبيب.

ويعتبر لطفي لبيب من أشهر الممثلين في عالم السينما والتلفزيون المصري، حيث شارك في أفلام ومسلسلات كثيرة، منها السفارة في العمارة، وعصابة الدكتور عمر، وفي محطة مصر، واللمبي، وغيرها من الأعمال المعروفة.

المصدر: "الوطن"