وفاة مخرج مصري شاب نجل فنان شهير بشكل مفاجئ وصدمة في الوسط الفني

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت المخرج الشاب أحمد العدل، نجل الفنان الشهير الراحل سامي العدل، بشكل مفاجئ، ما سبب صدمة في الوسط الفني.

وفي تصريحات لموقع "المصري اليوم"، كشف السيناريست مدحت العدل تفاصيل وفاة ابن شقيقه أحمد سامي العدل، لافتا إلى أن المخرج الشاب توفي بشكل مفاجئ، بعدما عانى من أزمة قلبية، عقب جلطة مفاجئة في الشريان الأورطي، ولم يمهل القدر الأطباء لمساعدته.

وتوفي الفنان سامي العدل والد أحمد عن عمر ناهز 69 عاما (عام 2015)، إثر أزمة صحية توقف خلالها قلبه عن العمل.

هذا وكتبت إسراء العدل، ابنة عمة الفنان الراحل أحمد سامي العدل، في "فيسبوك"، تفاصيل وموعد الجنازة والعزاء، وقالت: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون.. توفي إلى رحمة الله ابن خالي وحبيبي أحمد سامي العدل".

وأضافت: "تقام صلاة الجنازة بعد العصر في مسجد الفاروق بالمعادي..ويقام العزاء يوم الإثنين 2 أكتوبر، في مسجد الشرطة- الشيخ زايد..إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "المصري اليوم"