لوحة فنية نادرة لرسامة روسية تباع بمليون دولار

عرضت لوحة "بورتريه فلاحة شابة" للفنانة التشكيلية الروسية الفرنسيّة زينايدا سيريبرياكوفا في المزاد العلني الـ500 اليوبيلي لدار المزادات ARTInvestment.RU الروسية بمليون دولار.

وأصبحت اللوحة قطعة فنية أولى في المزاد العلني الـ500 اليوبيلي لدار المزادات ARTInvestment.RU الذي افتتح في 2 أكتوبر الجاري.

rusnewshub.ru

يذكر أن اللوحة رسمت عام 1915 في ذروة إبداع الفنانة وقالت الخدمة الصحفية إنها تتوقع أن يبلغ ثمن اللوحة مليون دولار.

ورسمت الفنانة التشكيلية سيريبرياكوفا اللوحة عام 1915 وأبدعت سلسلة من اللوحات بموضوع حياة القرية الروسية وحياة الفلاحين، بما فيها لوحتا "تبييض القماش" و"الفلاحون".

يذكر أن "الأنغام الفلاحية" هي الموضوع الرئيسي لإبداع زينايدا سيريبرياكوفا وكانت الرسامة في عزبة نيسكوتشنوي العائلية حيث فصل الصيف تستوحي من الطبيعة وحياة الفلاحين.

ويتضمن المزاد أيضا أعمال الرسامين الروس للقرن العشرين فاسيلي بولينوف، ونيقولاي سابونوف، وأبرهام أرخيبوف، وإسحاق ليفيتان، وقنسطنطين كوروفين، ونيقولاي فيشين وغيرهم من الفنانين.

وبلغ الثمن الإجمالي للقطع الفنية المعروضة بالمزاد نحو عشرة ملايين دولار.

المصدر: تاس