مغني ومغنية العام 2023 في روسيا

نشر مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام نتائج استطلاعات أجراها لمعرفة آراء المواطنين في البلاد حول أشهر المغنين والمغنيات في الساحة الفنية الروسية حاليا.

وتبعا للإحصائيات التي أجراها المركز فإن 33% من الروس يرون أن "SHAMAN" هو مطرب العام على الساحة الروسية.

وحصل المطرب الروسي، أولويغ غازمانوف على 11% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، وتلاه المطرب، نيكولاي باسكوف بـ 10%، فيما حصل سيرغي لازاريف على 8%، وغريغوري ليبس وفيليب كيركوروف على 7%، وليف ليشينكو على 5%.

أما بالنسبة للمغنيات فحصلت الفنانة، بولينا غاغارينا على 19% من أصوات المشاركين في الاستطلاع لتكون أشهر مطربة على الساحة الروسيىة تبعا لآراء الجمهور.

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وحصدت، لاريسا دولينا على 11% من الأصوات في الاستطلاع، لتكون ثاني أشهر مطربة على الساحة الروسية هذا العام، وثالثا حلّت Anna Asti بنسبة 6%، وحل بعدها فاليريا و بيلاغيا و إيرينا أليغروفا.

المصدر: RT