"كاتيوشا الروسية" بصوت صيني في ماريوبول تحصد ملايين المشاهدات ( فيديو)

أدت مغنية الأوبرا الصينية وان فان أغنية "كاتيوشا" الروسية داخل مسرح ماريوبول الجاري ترميمه حاليا، ما أثار ضجة كبيرة في وسائل الإعلام وبين مستخدمي الإنترنت.

وحصد مقطع فيديو تم تصويره في المسرح خلال أسبوعين 110 ملايين مشاهدة، مع العلم أن أعمال ترميم المسرح لم تنته بعد وتجري على قدم وساق. وقدمت الفنانة الصينية أغنية "كاتيوشا" السوفيتية الروسية التي تم تأليفها عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية. وأوضحت المغنية سبب خيارها، قائلة إن "كاتيوشا" دخلت في الصين قائمة أعظم الأغاني المناهضة للنازية ولا تزال تلهم الشعب الصيني.

بينما أثار الفيديو استياء لدى وزارة الخارجية الأوكرانية التي أعلنت أنها تحظر الوفد الصيني بكامله الذي وصلت وان فان ماريوبول ضمنه دخول أوكرانيا. وقالت المغنية الصينية ردا على ذلك إن لديها تأشيرة دخول روسيا التي تسمح لها بزيارة أية منطقة روسية.

مع ذلك فإن الفيديو المذكور يتمتع في أوكرانيا أيضا بشعبية فائقة. وقد حصد هناك إلى حد الآن 500000 مشاهدة.

المصدر: ntv.ru