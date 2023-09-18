المستشار تركي آل الشيخ يعلق على الهجوم على فنان مصري بسبب استبدال كلمات أغنية له في السعودية (فيديو)

علق رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ على على الهجوم الذي تعرض له الفنان المصري محمد الحلو عقب استبداله عبارة "عمار يا إسكندرية" بـ"عمار يا سعودية" في إحدى حفلاته.

وخلال لقاء له ببرنامج "الحكاية"، أوضح المستشار تركي آل الشخ قائلا: "أنا بالنسبة لي لا أرى أن محمد الحلو أخطأ.. الأغنية مشهورة..ليست كتاب مقدس.. يعيد ويردد كوبليه فيها 6 أو 7 مرات بجملة عمار يا إسكندرية وفي واحدة من الترديدات قال: عمار يا سعودية".

وأضاف آل الشيخ: "السعودية هذي إيش؟ عدو مثلا؟ عشان حد يزعل، السعودية مش دولة شقيقة؟ هل فيها أي استنقاص؟ المفروض يطلع يغلط على الجمهور السعودي؟ هل هو شيء مستغرب؟ لا ليس شيئا مستغربا، فالعديد من الفنانين غنوا لدول أخرى سواء فنانين سعوديين غنوا لمصر أو مصريين غنوا للمملكة".

وأكمل رئيس هيئة الترفيه: "الحساسية هذه مصطنعة، وإذا وجدت جهات تغذيها هنا المشكلة، وإذا لقت جهات لا تردعها هنا المشكلة..من جهتنا دائما نحاول نضبط الأمور، من جهتنا نعرف أن هناك بعض الجهات وبعض الجرائد الصفراء خلال بث الحفلة قبل أن ينتهي، تضع العنوان ويجهزون الضحية عشان تتسلخ في السوشيال ميديا.. ورسالتي للفنانين أن لا يتأثروا بذلك".

ما اشوف إن اللي قاله محمد الحلو غلط .. بيقول أغنية مش قرآن .. بيقول عمار ياسعودية ليه حد يزعل؟ هي عدو ولا شقيقة؟.. معالي المستشار تركي آل الشيخ@Turki_alalshikh



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وكان الفنان الكبير محمد الحلو، قد أثار جدلا واسعا في مصر بعد تغييره كلمات أغنية عن مصر اعتبرها البعض "مجاملة السعودية"، خلال حفل غنائي في مدينة جدة.

المصدر: RT