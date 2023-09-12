استعادة لوحة لفان غوغ سُرقت خلال جائحة كورونا (فيديو)

أكدت الشرطة الهولندية، يوم الثلاثاء أن خبير فنون عثر على لوحة قيمة للفنان الهولندي فنسنت فان غوغ سرقت من متحف خلال فترة إغلاقه بسبب جائحة كوفيد عام 2020.

وقال ريتشارد برونسفيك من وحدة مكافحة الجرائم الفنية في الشرطة الهولندية لوكالة فرانس برس، إن "آرثر براند وبالتعاون مع الشرطة الهولندية، تمكن من حل هذه المشكلة".

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وأضاف "اللوحة التي عثر عليها براند هي بالتأكيد العمل الأصلي وليس هناك شك في ذلك".

واستحوذ الخبير الهولندي على اللوحة المفقودة التي تحمل عنوان "حديقة القسيس في نيونيين في الربيع" ويعود تاريخ إنجازها لعام 1884، ووضعها في منزله في أمستردام، أمس الاثنين.

وكان العمل الذي تقدر قيمته بما بين 3 و6 ملايين يورو، قد سرق من متحف سينغر لارين في 30 مارس 2020 خلال عملية سطو تصدرت عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم.

Last night this Van Gogh painting was stolen from the Singer Museum in Laren, the Netherlands. The hunt is on... pic.twitter.com/2K9ltNHRPt — Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) March 30, 2020

وقال براند، الملقب بـ "إنديانا جونز عالم الفنون" لتعقبه سلسلة من الأعمال الفنية البارزة المفقودة، إن الدعوات المتكررة التي أطلقها والشرطة الهولندية لإعادة هذه الأعمال أتت ثمارها أخيرا عندما قام رجل لم يتم الكشف عن هويته حفاظا على سلامته، بتسليم اللوحة إلى المحقق في كيس أزرق مغطاة بغلاف فقاعي وموضوعة في غلاف وسادة.

ونشر المحقق الهولندي مقطع فيديو يظهره وهو يفك اللوحة في غرفة معيشته، مذهولا من الاكتشاف.

وقال براند لوكالة فرانس برس "كان التأكد من أنها لوحة فان غوخ المسروقة من أعظم اللحظات فرحا في حياتي".

المصدر: أ ف ب