 
مباشر

استعادة لوحة لفان غوغ سُرقت خلال جائحة كورونا (فيديو)

الثقافة والفن

استعادة لوحة لفان غوغ سُرقت خلال جائحة كورونا (فيديو)
RT / INSTAGRAM
استعادة لوحة لفان غوغ سُرقت خلال جائحة كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w16u

أكدت الشرطة الهولندية، يوم الثلاثاء أن خبير فنون عثر على لوحة قيمة للفنان الهولندي فنسنت فان غوغ سرقت من متحف خلال فترة إغلاقه بسبب جائحة كوفيد عام 2020.

وقال ريتشارد برونسفيك من وحدة مكافحة الجرائم الفنية في الشرطة الهولندية لوكالة فرانس برس، إن "آرثر براند وبالتعاون مع الشرطة الهولندية، تمكن من حل هذه المشكلة".

إقرأ المزيد
سرقة لوحة لفان غوخ من متحف هولندي
سرقة لوحة لفان غوخ من متحف هولندي "بمساعدة" كورونا

وأضاف "اللوحة التي عثر عليها براند هي بالتأكيد العمل الأصلي وليس هناك شك في ذلك".

واستحوذ الخبير الهولندي على اللوحة المفقودة التي تحمل عنوان "حديقة القسيس في نيونيين في الربيع" ويعود تاريخ إنجازها لعام 1884، ووضعها في منزله في أمستردام، أمس الاثنين.

وكان العمل الذي تقدر قيمته بما بين 3 و6 ملايين يورو، قد سرق من متحف سينغر لارين في 30 مارس 2020 خلال عملية سطو تصدرت عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم.

وقال براند، الملقب بـ "إنديانا جونز عالم الفنون" لتعقبه سلسلة من الأعمال الفنية البارزة المفقودة، إن الدعوات المتكررة التي أطلقها والشرطة الهولندية لإعادة هذه الأعمال أتت ثمارها أخيرا عندما قام رجل لم يتم الكشف عن هويته حفاظا على سلامته، بتسليم اللوحة إلى المحقق في كيس أزرق مغطاة بغلاف فقاعي وموضوعة في غلاف وسادة.

ونشر المحقق الهولندي مقطع فيديو يظهره وهو يفك اللوحة في غرفة معيشته، مذهولا من الاكتشاف.

وقال براند لوكالة فرانس برس "كان التأكد من أنها لوحة فان غوخ المسروقة من أعظم اللحظات فرحا في حياتي".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"