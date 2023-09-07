مخرج سينمائي مغربي ينوي تحقيق مشروع مشترك مع الروس

ينوي المخرج السينمائي المغربي بو شيب المسعودي تطوير التعاون مع روسيا وتحقيق مشروع مشترك مع المخرجين الروس.

وتحدث المسعودي عن خططه في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية على هامش مهرجان "قازان" الدولي للسينما الإسلامية حيث قال:" التقيت هنا بالعديد من المخرجين، وقد تبادلنا المعلومات والاتصالات، ونود تطوير التعاون لاحقا وتحقيق مشاريع مشتركة". وأضاف قائلا إن "السينما الروسية هي مدرسة حقيقية وحتى بعض المخرجين العرب تلقوا تعليما هنا. وعمر السينما المغربية يقدر بـ50 عاما فقط، أما تاريخ السينما الروسية فطويل جدا. لكن دول شمال إفريقيا تفتقر إلى المعرفة عنها".

ويعتبر بو شيب المسعودي أن "مهرجان السينما الإسلامية في قازان هو ساحة تساعد بلديْنا على إقامة حوار من خلال منظور الثقافة وتبادل الخبرات على طريق تطوير التعاون اللاحق".

إقرأ المزيد

يذكر أن اللجنة المنظمة لمهرجان "قازان" الدولي التاسع عشر للسينما الإسلامية والذي يقام في 5 - 9 سبتمبر الجاري في قازان الروسية، تلقت العام الجاري 712 طلبا للمشاركة من 44 دولة.

وتضمن برنامج المسابقة 52 فيلما تمثل 21 دولة بينها الجزائر، بنغلاديش، بريطانيا، اليونان، مصر، الهند، العراق، إيران، كازاخستان، قرغيزستان، المغرب، نيبال، عمان، باكستان، روسيا، المملكة العربية السعودية، السنغال، سوريا، طاجيكستان، تونس، وتركيا.

المصدر: تاس