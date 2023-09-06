لأول مرة.. مهرجان "قازان" الدولي للسينما الإسلامية يستضيف برنامج "أيام السينما السورية"

في إطار مهرجان "قازان" الدولي التاسع عشر للسينما الإسلامية، الذي يجري في عاصمة تتارستان في الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر، تقام لأول مرة فعالية " أيام السينما السورية".

صرحت بذلك المديرة التنفيذية للمهرجان ميليوشا أيتوجانوفا للصحفيين في حفل افتتاح المهرجان.

وقالت:" بالإضافة إلى البرنامج الرئيسي لدينا برنامج واسع جدا خارج المنافسة يتضمن على سبيل المثال برنامج "أيام السينما التركية" بمناسبة حلول الذكرى المئوية لقيام تركيا. ولأول مرة في تاريخ المهرجان سيكون لدينا برنامج "أيام السينما السورية"، ونحن نعمل على توسيع التعاون مع مختلف البلدان لأنه من المهم جدا اليوم البحث في إطار المهرجان عن نقاط الدعم لترويج السينما الروسية وعرض أفلامها من أجل العمل بشكل أوثق مع هذه البلدان في المستقبل."

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وأشارت أيتوجانوفا إلى أن قازان ستستضيف في أيام عمل المهرجان منتدى "روستكي" الروسي الصيني، والذي ستقام في إطاره "أيام السينما الصينية". وأضافت قائلة: "نحن لا نتقيد فقط بالدول الإسلامية، كما يبدو للوهلة الأولى، بل نوسّع الجغرافيا على حساب الدول السينمائية الكبرى".

يذكر أن اللجنة المنظمة لمهرجان "قازان" الدولي التاسع عشر للسينما الإسلامية تلقت العام الجاري 712 طلبا للمشاركة من 44 دولة. وتضمن برنامج المسابقة 52 فيلما تمثل 21 دولة وبينها: الجزائر، بنغلاديش، بريطانيا، اليونان، مصر، الهند، العراق، إيران، كازاخستان، قيرغيزستان، المغرب، نيبال، عمان، باكستان، روسيا، المملكة العربية السعودية، السنغال، سوريا، طاجيكستان، تونس، تركيا.

وتم تقديم عشرة أفلام لكل منها في فئات "الأفلام الروائية الطويلة" و"الأفلام الروائية القصيرة" و"الأفلام الوثائقية الطويلة" و"الأفلام الوثائقية القصيرة"، وهناك 12 فيلما آخر في المسابقة الوطنية التي تشمل أفلاما من إنتاج تتارستان وأفلاما عن تتارستان.

المصدر: تاس