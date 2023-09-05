مهرجان "الإسكندرية السينمائي" يعلن نتيجة استفتاء أهم 100 فيلم غنائي في السينما المصرية

أعلنت إدارة مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن نتيجة استفتاء أفضل 100 فيلم غنائي في تاريخ السينما المصرية.

وقام بإعداد الاستفتاء الصحفي والناقد زين العابدين خيري، حيث شارك به نحو ثلاثين ناقد وسينمائي مصري.

وجاء ترتيب الأفلام بالشكل الآتي:

"غرام في الكرنك - خللي بالك من زوزو - غزل البنات - أبي فوق الشجرة - آيس كريم في جليم - عودة الابن الضال - رصاصة في القلب - أنت حبيبي - سمع هس - شارع الحب - صغيرة على الحب - مولد يا دنيا - أضواء المدينة - أجازة نص السنة - معبودة الجماهير - يوم من عمري - قلبي دليلي - الوردة البيضا - دهب - عفريتة هانم - عنبر - لحن الوفاء - شفيقة ومتولي - الخطايا - ميكروفون - أيامنا الحلوة - الوسادة الخالية - اليوم السادس - نهارك سعيد - إضراب الشحاتين - انتصار الشباب - حسن ونعيمة - الزوجة - سلّامة - تمر حنة - يوم سعيد - بنات اليوم - يا مهلبية يا".

بالإضافة إلى أفلام: "

أميرة حبي أنا - ورد الغرام - شيء من الخوف - ألمظ وعبده الحامولي - أربع بنات وضابط - أيام وليالي - غرام وانتقام - الشموع السوداء - فيروز هانم - حكايتي مع الزمان - أمريكا شيكا بيكا - يحيا الحب - كابوريا - لعبة الست - علموني الحب - حكاية حب - فاطمة - لحن الخلود - رابعة العدوية - تاكسي الغرام - سارق الفرح - فتاة الاستعراض - المتوحشة - المليونير - حبيب العمر - الكيف - دايما معاك - الشيماء".

وإلى جانب الأفلام الآتية: "

شاطئ الغرام - سيد درويش - مواطن ومخبر وحرامي - قشر البندق - عفريت مراتي - الطوق والإسورة - أنياب - رسالة من امرأة مجهولة - المصير - الآنسة ماما - حرامي الورقة - العيش والملح - سكوت هنصور - لهاليبو - ما تقولش لحد - بلبل أفندي - فاطمة وماريكا وراشيل- الأيدي الناعمة - بنات حواء - أنا وحبيبي - ياسمين - ليلة بكى فيها القمر - موعد غرام الحب - خطف مراتي - صعيدي في الجامعة الأمريكية - فيفا زلاطا - حكايات الغريب - أنشودة الفؤاد - ليلى بنت الفقراء - يوم مر ويوم حلو - مجد ودموع - شاطئ المرح - أدهم الشرقاوي".

يشار إلى أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ويشارك فيه الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا .

المصدر: "المصري اليوم"