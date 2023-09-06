تدشين تمثال لصاحب أغنية روسية شهيرة لدى الشباب العربي (فيديو)

شهدت مقبرة "ترويكوروفسكي" بضواحي موسكو اليوم مراسم تدشين تمثال يوري شاتونوف، أشهر مغن شبابي روسي سطع نجمه في التسعينات وأحبه الروس والأجانب، في الذكرى الأولى لرحيله.

يذكر أن يوري شاتونوف مغن روسي معروف اشتهر بأغان صدح بها في تسعينات القرن الماضي وتحظى بحب الملايين حتى اليوم، بمن فيهم الطلاب العرب الذين عاشوا تلك المرحلة في روسيا، وبلدان الاتحاد السوفيتي.

وأبرز أغانيه "لاسكوفي ماي"، التي اشتهرت بأغاني "بيليي روزي" ("الورود البيضاء") و"سيدايا نوتش" ("الليل الرمادي") وغيرهما.

وتوفي شاتونوف في الـ23 من يونيو 2022 عن عمر ناهز 49 عاما في مستشفى مدينة دوموديدوفو في ضواحي موسكو إثر نوبة قلبية.

وقالت النحاتة فيكتوريا تيششينكو القائمة على النصب التذكاري: "لقد تشكلت صورته بسرعة، كشاب عادي بسيط يقف حاملا الميكروفون بيده".

وحضر حفل التدشين المئات من عشاق شاتونوف بقمصان تحمل صورته، حاملين الورود البيضاء التي كوّموها على قبر الفنان المبدع المحبوب.

المصدر: نوفوستي