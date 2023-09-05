طهران تنوي إقامة معرض لمختارات الفنون في متحف الأرميتاج

أفادت بوابة "انتخاب" الإيرانية بأن مدير عام المتحف الوطني الإيراني جبرائيل نوكانه عقد لقاء مع مدير متحف الأرميتاج الروسي في بطرسبورغ ميخائيل بيوتروفسكي.

وحسب البوابة فإن نوكنده اقترح إقامة معرض لمختارات فنون الأرميتاج في طهران. وعلاوة على ذلك فإن الجانبيْن الإيراني والروسي بحثا أثناء اللقاء جدولا زمنيا لإقامة فعاليات ثقافية في مختلف المواضيع، فضلا عن التعاون بين المتحفيْن وكذلك البحوث المشتركة للتراث الحضاري في منطقة بحر قزوين.

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وقدّم ميخائيل بيوتروفسكي بدوره اقتراحا بإقامة معرض "يوم الأرميتاج" في طهران ومعرض "يوم المتحف الوطني الإيراني" في بطرسبورغ، وذلك من أجل التعزيز اللاحق للعلاقات بين الجمهورية الإسلامية وروسيا.

يذكر أن متحف الأرميتاج" الحكومي افتتح عام 2021 في قاعات الطابق الثالث للقصر الشتوي معرضا دائما للفن الإيراني من شأنه أن يُكمل غاليري فن الشرق الأوسط.

وكانت الخدمة الصحفية للأرميتاج قد أفادت في وقت سابق بأن مجموعة الأرميتاج من روائع الفن الإيراني للفترة ما بين القرن الثالث الميلادي ومطلع القرن العشرين يعتبر من أغنى المجموعات الفنية في العالم. أما مجموعة المنتجات المعدنية الإيرانية فتعتبر من أكثر المجموعات الموجودة في العالم إستكمالا.

المصدر: تاس