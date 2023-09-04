نقيب المهن الموسيقية في مصر يتوعد مطربي المهرجانات: بدأت مرحلة البتر

شدد نقيب المهن الموسيقية في مصر، مصطفى كامل، على السياسة التي يتبعها بالتعامل مع مطربي المهرجانات.

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وقال في تصريحات على قناة "صدى البلد" أن السياسة التي اعتمدتها نقابة الموسيقيين في مصر، شملت منح بعض مطربي المهرجانات فرصة لتحسين سلوكهم وأدائهم، بينما احتوى البعض الآخر من فرق الأداء الصوتي.

وتمت الإشارة إلى أنه تم توجيه تحذير لفنان واحد بسبب استخدامه لعبارات غير لائقة في أغانيه، في هذا السياق، حيث أوضح مصطفى كامل قائلا:" بدأت المذبحة في صفوف الأعضاء وبتر نهائي لكل من يتجاوز ويقول ألفاظ غير لائقة".

وأكد أن النقابة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي فنان يخرج عن السياق الفني اللائق ويتعدي على قيم وتقاليد الشعب المصري، وذلك للحفاظ على انضباط الفن المصري وجودته.

المصدر: "صدى البلد"