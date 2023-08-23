أول عالمة ذرة مصرية في "السخان".. غضب في مصر بسبب إهانة مطربي المهرجانات لرموز البلاد (صورة)

أثار المطربان الشعبيان المصريان عبد الباسط حمودة وعمر كمال الجدل، بشأن استخدام صورة عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، في أحدث فيديو كليب لهما "السخان".

وعلق الكاتب عمر طاهر، علي الواقعة عبر حسابه الرسمي في "فيس بوك" وكتب: "هو إية حكاية المطربين الشعبيين مع العلماء.. (كزبرة وزويل) وعبد الباسط بيسخن السخان مع سميرة موسى".

وقالت المخرجة "روجينا بسالي" في تعليق لها: "تقريبا بتوع الاكسسوار جابوها على إنها صورة قديمة أو ممثلة، وهما مش فاهمين أصلا مين ديه. أنا ماشفتش الكليب بس بقول توقع عادي خصوصا إن (سميرة) مالهاش صور كتير ووشها مش معروف للناس".

وجاءت الانتقادات لظهور سميرة موسى في "السخان" بعد حالة الجدل التي أثارها مطرب المهرجانات "كزبرة" فى مهرجان "عليا الطلاق" بسبب استخدامه لصورة العالم الراحل أحمد زويل.

وحققت نقابة الموسيقيين مع "كزبرة"، وقررت إيقافه عن العمل، وإلغاء ترخيصه مع تقديم بلاغ للنيابة العامة بتهمة طرح فيديو يهين الرموز.

و طرح عمر كمال بمشاركة عبد الباسط الأغنية، منذ نحو 4 أسابيع، عبر قناته على يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.

وسميرة موسى هي أول عالمة ذرة مصرية. ولدت في قرية "سنبو الكبرى" مركز زفتى بمحافظة الغربية 3 مارس من عام 1917.

والتحقت موسى بمدرسة "سنبو" الأولى، وحفظت أجزاء من القرآن الكريم، ثم انتقلت مع والدها إلى القاهرة من أجل إتمام تعليمها الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وقامت موسى بإعادة صياغة كتاب الجبر الحكومي في السنة الأولى الثانوية، وطبعته على نفقة أبيها الخاصة، ووزّعته بالمجان على زميلاتها عام 1933.

وحصلت على الجوائز الأولى في جميع مراحل تعليمها، وكانت الأولى على الشهادة التوجيهية عام 1935.

وكذلك حصدت على بكالوريوس العلوم، وكانت الأولى على دفعتها، فعُيّنت معيدة بالكلية، كما حصلت على شهادة الماجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات.

وكانت موسى عضوا في كثير من اللجان العلمية المتخصصة، وعلى رأسها "لجنة الطاقة والوقاية من القنبلة الذرية" التي شكلتها وزارة الصحة المصرية.

وأسست هيئة الطاقة الذرية في مصر عام 1948 بعد عودتها من بعثة إلى بريطانيا درست فيها الإشعاع النووي.

وحصلت على الدكتوراة في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة، قبل أن ترحل بطريقة غامضة في عام 1952.

المصدر المصري اليوم