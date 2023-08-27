نجمة عالمية تتعرض لموقف محرج على مسرح الرياض.. والسلطات السعودية توقف الحفل (فيديو)

أثار حفل نجمة الراب الأسترالية إيجي أزاليا في الرياض ضمن موسم الجيمرز الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقدمت أزاليا البالغة من العمر 34 عاما، العديد من أغانيها والاستعراضات الراقصة، لكن خلال نزولها على الأرض تمزق بنطالها لتجد نفسها في موقف محرج على خشبة المسرح.

ويظهر مقطع فيديو متداول أزاليا وهي تغني "Goddess" بينما يتمزق بنطالها، فأشارت لأحد العاملين بالكواليس كي يساعدها، فجلب لها منشفة غطت بها المكان المكشوف وواصلت الغناء، قبل أن يتم إنهاء العرض مبكرا، حيث انقطع الميكروفون عنها وغادرت المسرح.

وفي وقت لاحق، اعتذرت نجمة الراب للجماهير مشيرة إلى أن السلطات السعودية لم تسمح لها باستكمال الحفل بسبب الواقعة.

iggy azalea handled her wardrobe malfunction so well last night. 🤭 pic.twitter.com/mhO9nbu8Sq — IGGY AZALEA DAILY (@IADaily) August 26, 2023

وقالت في منشور عبر صفحتها على منصة X: "لجميع من حضر حفلي الليلة بالمملكة العربية السعودية.. أحبكم جميعا وأعتذر عن عدم إكمالي للحفل. لم يكن خطأ منظمي الحفل فهم أشخاص رائعون وأرجو منكم معاملتهم برفق لأننا أردنا استئناف الحفل ولم تسمح لنا السلطات السعودية بسبب تمزق بنطالي".

Iggy Azalea had so much fun back on stage last night. pic.twitter.com/YOWNHEHpbU — IGGY AZALEA DAILY (@IADaily) August 26, 2023

المصدر: RT