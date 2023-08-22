تفاعل كبير مع ظهور نجم عالمي في السعودية بالثوب السعودي الأبيض والشماغ (صور)

نشر المنتج الموسيقي الأمريكي ستيف أوكي، مجموعة من الصور ظهر فيها بالثوب السعودي الأبيض والشماغ الأصيل خلال تجوله في الرياض، ما أثار تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهر أوكي في اللقطات التي نشرها عبر "إنستغرام"، برفقة السيارة الكلاسيكية "شيفروليه كابريس كلاسيك" موديل التسعينات، والتي تمثل حقبة الزمن الجميل في المملكة.

وعلق باللغة العربية قائلا: "وش عنده ابو ايوكي بالثوب؟"، وهو التعليق الذي نال استحسان متابعيه العرب.

وتأتي زيارة الفنان العالمي للمملكة في إطار مشاركته في فعاليات "موسم الجيمرز"، الذي يتم تنظيمه من قبل اتحاد الرياضات الإلكترونية. وتضمنت جولته زيارة الدرعية التاريخية.

‏والتقى ستيف أوكي خلال زيارته بفريق "مدل بيست"، حيث استرجعوا مشاركاته السابقة في مهرجانات "ساوند ستورم" لأعوام 2019 و2021 و2022

المصدر: RT