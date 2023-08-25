الياباني موراكامي يتصدر قائمة المرشحين لنيل جائزة نوبل في مجال الأدب

يقام أسبوع نوبل تقليديا في أكتوبر عام 2023، لكن وكلاء المراهنات بدأوا في نشر تقييماتهم منذ الآن.

على سبيل المثال، ظهرت على موقع Nicerodds الإلكتروني قائمة بالمتنافسين على الجائزة العالمية الرئيسية في مجال الأدب. ووفقا لهذه القائمة ظل الكاتب الياباني المشهور هاروكي موراكامي، المفضل دائما في تصنيف المراهنات، في المقدمة. وتقدر فرص فوزه بجائزة نوبل في مجال الأدب بـ9 إلى 1.

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في المركز الثاني في تصنيف المراهنات الكاتب الصيني الطليعي دنغ شياو هوا، المعروف بالاسم المستعار كان شيويه، ولم تتم ترجمة أعماله بعد إلى اللغة الروسية.

وفي المكانة الثالثة الناثر الأسترالي جيرالد مارنين وهو لم يُترجم بعد أيضا إلى اللغة الروسية. ومع ذلك، فإن احتمالات فوزه هي الآن نفس احتمالات الكاتب المسرحي النرويجي الرئيسي بعد (إبسن) جون فوس، وهي 13 إلى 1.

وهناك أيضا في القائمة الكاتب الروسي فلاديمير سوروكين (41 إلى 1)، الذي تفوق على جيه كيه رولينغ وستيفن كينغ بالمعدل (كلاهما 51 إلى 1).

المصدر: روسيسكايا غازيتا