تونس.. العثور على قطع نقدية ذهبية بمعبد "توفاة" البوني بقرطاج (صور + فيديو)

أعلن فريق الأبحاث الذي يشرف عليه المعهد الوطني للتراث في تونس يوم الجمعة، عن اكتشاف علمي وتاريخي مهم.

وقال الفريق إنه عثر على 5 قطع نقدية ذهبية بقطر طوله 2.4 سم، تعود للقرن الثالث قبل الميلاد وذلك خلال أشغال الحفريات بمعبد "توفاة" البوني بضاحية قرطاج.

وأكد أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية ومدير إدارة البرمجة والتعاون والنشر والتكوين بالمعهد الوطني للتراث، عماد بن جربانية، أن هذه الحفريات تأتي في إطار مشروع وطني نموذجي تبنّته وزارة الشؤون الثقافية منذ سنة 2014 ليتم مؤخرا اكتشاف هذه القطع النقدية الذهبية التي تعكس ثراء تلك الفترة التاريخية وتؤكد القيمة الحضارية لقرطاج.

وأشار إلى أن النقود الذهبية تحمل صورة الإلهة "تانيت" (رمز الأمومة والخصب والنماء عند القرطاجيين)، موضحا أنها اكتشاف هام نظرا لندرة هذه القطع التي تعكس القوة الاقتصادية للإمبراطورية القرطاجية والازدهار الذي عرفته في تلك الحقبة.

ويرجح الباحثون أن هذه القطع النقدية الذهبية النادرة قد قدمت كقربان للآلهة "بعل حمون" و"تانيت" على يد أشخاص أثرياء.

ويتكون فريق الأبحاث التاريخية والأثرية من باحثين مختصين ودكاترة في التراث، تمكنوا خلال مهامهم الحفرية من العثور على عدد من النُصب النذريّة والجرار التي احتوت على عظام الحيوانات والرضع والخُدّج التي كانت تقدم كقرابين للآلهة إلى جانب شواهد القبور.

ويصنف معبد "توفاة" قرطاج من بين أهم المعالم البونيقية بموقع قرطاج وبالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط باعتباره فضاء مقدسا مخصصا للآلهة "تانيت" و"بعل حامون".

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المصدر: وسائل إعلام تونسية