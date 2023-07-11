"قرابين بشرية لإبليس".. الأهرامات في مصر تشهد حفلا لمطرب الشياطين الأمريكي

اختار مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت أن يكون حفل إطلاق ألبومه الجديد "يوتوبيا" عند سفح الأهرامات بالجيزة في مصر، يوم 28 يوليو الجاري .

ومعروف " ترافيس سكوت " أنه من عبدة الشيطان ويحي حفلات بها طقوس شيطانية، وهو ما لمحت إليه وسائل إعلام أمريكية في عام 2021 عندما وقعت مأساة مهرجان أستروورلد الموسيقي، التي شهدت وفاة عشرات الأشخاص خلال الحفل.

ومهرجانات "أستروورلد" هي مهرجانات موسيقية تقام في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، حيث يقدم العديد من الفنانين عروضا غنائية، من أبرزهم مغني الراب والمنتج الأمريكي ترافيس سكوت، الذي يعد أيضا منظم المهرجان.

وفي ليلة 9 نوفمبر من عام 2021 لقي مالا يقل عن 8 أشخاص حتفهم، وتعرّض المئات لإصابات خطرة تركت العديد منهم في المستشفيات ووحدات العناية المركزة، حيث احتشد ما يقدر بنحو 50 ألف شخص في حديقة NRG لمتابعة ترافيس سكوت الذي تحظى حفلاته الموسيقية بشعبية هائلة وطقوس غريبة.

وتحدثت عدد من الصحف الأمريكية في حينها عن عدد من نظريات المؤامرة التي أشارت إلى أن الحفل كان نوعا من الطقوس الشيطانية، وأن القتلى كانوا بالفعل بمثابة "قرابين بشرية" لإبليس نفسه.

وبعد الحادث الأليم تدوال رواد مواقع التوتاصل الاجتماعي، العديد من مقاطع الفيديو التي التقطها الحضور، وأظهرت مغني الراب ترافيس سكوت وهو يستمر في تقديم العرض دون توقف على الرغم من مشاهدة أشخاص يسقطون مغشيًا عليهم، بينما وجدت الطواقم الطبية صعوبة بالغة للوصول إليهم لإسعافهم.

بمناسبه حفلة ترافيس سكوت الي هتتعمل في الاهرامات



لو مسمعتش تعالي احكيلك عن حفله من اسوأ الحفلات الي اتعملت في التاريخ تقريبا



الحفله كانت لمغني الراب ترافيس سكوت ناس كتير تعرفه يعني حد مشهور وسط أوساط الرابر وليه شعبيه محترمه في العالم كله، بس المعروف عن حفلاته أنها حفلات pic.twitter.com/iJiK0Neb77 — Change Maker🇪🇬🦅✪ (@ChangeMakerr1) July 11, 2023

وجعلت هذه المشاهد المزعجة العديد من الناس يتساءلون حول طبيعة الحفل وإن كان بمثابة "تضحية دم" وقرابين للشياطين، خاصة وأن الكثير من المواد الترويجية لـ ترافيس سكوت تُركِّز على الرموز الشيطانية.

ويحتفل ترافيس سكوت بإطلاق ألبومه الجديد "يوتوبيا"، بمهرجان جماهيري ضخم بمنطقة الأهرامات في العاصمة المصرية القاهرة، يوم 28 يوليو 2023، حيث يعتبر هذا الحفل هو الأول له في مصر

وبمجرد الإعلان عن فتح باب الحجز عبر الموقع الالكتروني للشركة المنظمة، نفذت التذاكر في وقت قصير، حيث شهد الحدث إقبالاً جماهيرياً كبيراً، خاصة وأن الحفل الأول له سيكون في منطقة أثرية وسياحية كبيرة مثل الأهرامات.

فین المسؤلین من دا ؟؟؟؟ #الغاء_حفله_ترافیس_سکوت_فی_مصر_الھرم

معرفش الھشتاج صح ولا لاء بس ساعدونا pic.twitter.com/f1nnKzPhfr — Nour Abdo (@NourAbd95960854) July 8, 2023

وتم الكشف عن أسعار تذاكر حفل مغنى الراب الأمريكي ترافيس سكوت من أمام الأهرامات، حيث قسمت إلى فئتين الأولى VIP Golden Circle ووصل سعرها إلى 6500 جنيه مصري ، والفئة الثانية Premium ووصل سعرها إلى 4 آلاف جنيه مصري، مع نفاذ تذاكر الـ VIP.

وأكد القائمون على الحفل منع دخول من هم أقل من 16 عاما، كما تمنع كاميرات التصوير، والحقائب الكبيرة.

وأعلن فريق سكوت، في بيان رسمي، أنّ الألبوم سيحتوي على 5 أعمال فنية فردية، رغم عدم الكشف عن أي منها، ويعتبر حدث مصر بمثابة عرض لا ينسى سيغمر الجماهير في عالم اليوتوبيا، بحسب تعبيره.

وترافيس سكوت مغني راب أمريكي الجنسية من مواليد أبريل 1991، واسمه الحقيقي جاك وبستر جونيور، وبدأ سكوت استخدام الآلات الموسيقية في سن الثالثة، باللعب على الطبول، وفي الخامسة عزف على البيانو.

ورشح سكوت لـ8 جوائز جرامي، وفاز بجائزة جرامي اللاتينية، وبجائزة بيلبورد الموسيقية.

وبدأ ترافيس أول مشروع كامل في 2013 وذاع صيته، واحتل ألبومه المركز الثاني الثاني في ترتيب بيلبورد 200.

وبدأ عام 2018 في طرح الأغاني المنفردة، وكان عام 2020 بمثابة "عام الحظ"، إذ حجز بـ3 أغانيات له المراكز الأولى في قائمة هوت 100.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية + وكالات