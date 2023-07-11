بيع نسخة من الطبعة الأولى للكتاب عن هاري بوتر بـ13500 دولار

تم بيع نسخة من الطبعة الأولى لكتاب "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" (1997) من تأليف جوان رولينغ بسعر 10.5 آلاف جنيه إسترليني ( نحو 13.5 ألف دولار).

أعلنت ذلك على "تويتر" دار المزادات Richard Winterton Auctioneers التي أقامت مزادا الاثنين 10 يوليو في ليتشفيلد البريطانية.

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وتبيّن أن المبلغ الذي تم بيع الكتاب به هو ضعف تقديره الأولي في المزاد و35000 ضعف مبلغ الـ(30 بنسا) الذي اشترى به هاوي كتب بريطاني هذه النسخة المتهالكة للغاية منذ عدة سنوات من المكتبة التي اعتبرت حالة الكتاب غير مناسبة للتوزيع وباعتها بثمن رمزي. واكتشف ذوو هاوي الكتب بعد وفاته المفاجئة عن عمر يناهز 55 عاما مطلع العام النسخة النادرة من الكتاب وعرضوها على دار المزاد.

وقد أكد الخبراء أن هذه واحدة من 500 نسخة طبعت عام 1997. تم من بينها توزيع 300 نسخة منها على المكتبات في جميع أنحاء المملكة المتحدة وبيعت 200 نسخة فقط.

يذكر أن الطبعة الأولى من الكتاب عن الساحر الفتي هاري بوتر الذي وقّعته جوان رولينع بيعت عام 2017 في دار "بونهامز" للمزادات في لندن مقابل مبلغ قياسي وصل إلى 106 آلاف جنيه إسترليني (140 ألف دولار).

جدير بالذكر أن 7 مجلدات من أعمال الكاتبة البريطانية جوان رولينغ نُشرت في الفترة ما بين عام 1997 وعام 2007. وتجاوز إجمالي توزيع الكتب المنشورة بأكثر من 80 لغة 500 مليون نسخة. وتم تصوير أكثر من عشرة أفلام بناء على مؤلفات رولينغ.

المصدر: تاس