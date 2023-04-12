HBO Max تبث دعاية تشويقية لمسلسل قادم عن هاري بوتر (فيديو)

نشرت منصة البث HBO Max يوم الأربعاء على قناتها في "يوتيوب" إعلانها التشويقي الأول لمسلسل مرتقب يستند لمؤلفات الكاتبة البريطانية جي كي رولينج، عن هاري بوتر.

تقول صفحة "تويتر" الخاصة بالمنصة: "لقد حجزت Max مسلسل تلفزيوني لهاري بوتر لأول مرة في تاريخها، وهو يمثل انسجام دقيق مع كتب الشعائر التعبدية".

في السابق، المجموعة الإعلامية "وارنر بروس ديسكفري" اعلنت عن عزمها تقديم خدمة البث Max، التي تجمع منصات HBO Max و"ديسكفري بلاس"، ومن المتوقع أن تنطلق في 23 مايو.

وفقا لمجلة "هوليوود ريبورتر"، ستعمل رولينج كمنتج تنفيذي للمسلسل. في حين أن تاريخ العرض الأول لا يزال مجهولا.

في 3 أبريل، ذكرت بلومبرج، نقلا عن مصادر، أن شركة "وارنر بروس ديسكفري" تعتزم إعداد مسلسل تلفزيوني يبث عبر الإنترنت يعتمد على كتب هاري بوتر. وفقا للوكالة، المسلسل الذي سيتم تصويره يتكون من سبعة مواسم.

المصدر: تاس