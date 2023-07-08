مصر.. الفنانة ومصممة الأزياء دانا حمدان تتعرض لحالة تسمم شديدة (صورة)

كشفت الفنانة الأردنية مي سليم أن شقيقتها الفنانة ومصممة الأزياء، دانا حمدان، تعرضت لحالة تسمم شديدةـ وانها تلقت العلاج في أحد مستشفيات القاهرة.

ونشرت مي سليم صورة لشقيقتها الفنانة دانا حمدان، وهي على فراش المرض بالمستشفى، معلقة عليها بالقول "ألف سلامة عليكي.. ربنا يشفيكي يا رب".

وعادت لتكتب أيضا "الحمد الله دانا كويسة وبخير.. شكرا لكل الناس اللي سألت".

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أوضحت مي سليم أن شقيقتها كانت تعاني من تسمم، أدى إلى تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها للمستشفى.

وأشارت إلى أن شقيقتها دانا حمدان غادرت من المستشفى "منذ قليل"، مؤكدة أن حالتها تتحسن الآن بشكل كبير.

المصدر: "القاهرة 24"