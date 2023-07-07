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وفاة الفنانة العراقية أمل عباس

الثقافة والفن

وفاة الفنانة العراقية أمل عباس
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رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، الفنانة العراقية أمل عباس عن عمر يناهز 63 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن  الصحفي الكويتي، نايف الشمري، عبر فيديو في "تويتر" خبر الوفاة، حيث تحدث فيه عن وفاتها وتعرضها لتسمم كبدي أدخلها في غيبوبة قبل رحيلها اليوم صباحا.

وكتب الشمري "إنا لله وإنا إليه راجعون..وفاة الفنانة أمل عباس الله يرحمها ويغفر لها".

وبدأت أمل عباس حياتها الفنية في الكويت في العام 1984، في أوبريت سندريلا بعدما قدمت أدوارا صغيرة في العديد من الأعمال التلفزيونية، حيث استمرت في العطاء حتى عام 2017.

وأمل ممثلة عراقية كانت مقيمة في الكويت، حيث ظهرت بعدد من المسلسلات والمسرحيات التي كانت أغلبها كويتية وعرفت بأدوار الشر، كما شاركت في أعمال عديدة منها "رقية وسبيكة" عام 1986 و"على الدنيا السلام" عام 1987 و"مدينة الرياح" عام 1988، بالإضافة إلى "دارت الأيام" و"دروب الشك" و"قلوب مهمشة" و"عديل الروح" و"شر النفوس" و"بنات الثانوية" و"أيام العمر" وكثير من الأعمال الأخرى.

وتزوجت أمل من رجل أعمال مصري، أنجبت منه طفلين، هما دانة ومحمد، فيما حصلت علي الجنسية المصرية بجانب جنسيتها العراقية الأصلية.

المصدر: "إي تي بالعربية"

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