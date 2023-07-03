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وفاة أحد أبطال مسلسل الاختيار في مصر

الثقافة والفن

وفاة أحد أبطال مسلسل الاختيار في مصر
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل، في صدمة مفاجئة لجميع محبيه، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على راحة نفس الراحل عقب صلاة الظهر.

وفاة أحد أبطال مسلسل الاختيار في مصر
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وأعلن الفنان كريم عبد الجواد، وفاة  أحمد قنديل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله صديقي الغالي أحمد قنديل، صلاة الجنازة في مسجد الحصري أكتوبر، بعد صلاة الظهر، والدفنة في مقابر الحديدي العبور طريق بلبيس. 

ومن أبرز أدوار الفنان الراحل تقديم شخصية الشهيد إسلام مشهور في مسلسل الاختيار 2 مع الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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