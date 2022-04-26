السيسي: ما عرضه مسلسل "الاختيار" هو ما تم في الواقع

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن ما تم عرضه في مسلسل "الاختيار" هو ما تم في الواقع في ذلك الوقت.

وخلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، قال السيسي: "عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله".

وأشار إلى أنه "لولا تدخل الأشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات في 2013 و2014 لم تكن لمصر قائمة حتى الآن"، معلنا عن تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب، لإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا.

كما كشف عن حزمة من القرارات التي شملت إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي، واستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات بتكلفة تقدر بـ45 مليون جنيه، والعمل على دمجهم في الحياة العامة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية