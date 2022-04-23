مسلسل "الاختيار 3".. السيسي: لو مقدرناش نحمي المصريين نروح نموت أحسن (فيديو)

كشفت الحلقة 22 من مسلسل "الاختيار 3" المصري تصريحات لوزير الدفاع المصري الفريق عبد الفتاح السيسي تحدث فيها عن دور الجيش في البلاد.

وقال عبد الفتاح السيسي: "الشعب لا يمكن أن يشك في القوات المسلحة أحنا من واجبنا حماية كل المصريين ولو مقدرناش نعمل كدا نروح نموت أحسن".

وأضاف في كلمته ضمن أحداث الحلقة 22 من مسلسل "الاختيار 3" التي جاءت بعنوان "شيخ سيناء": "لازم نطمن كل مصري قعد في بيته وإننا مش هنسمح أن أي حد يروعه ويهدده".

واستكمل في كلمة مزجت مع تسجيل حقيقي لكلمة وزير الدفاع باحتفالية عيد تحرير سيناء: "ماتقلقوش على بلدكم مصر أبدا، وهذه فرصة أقولكم إن المصريين لما أرادوا التغيير غيروا الدنيا كلها، ولما جيش مصر نزل، نزل حماكوا وقعد 18 شهر إيده ماتتمدش، إحنا إيدينا تتقطع قبل ما تلمسكم".

كما كشفت الحلقة خطة قطاع الأمن الوطني بقيادة العقيد زكريا يونس الذي أدى دوره كريم عبد العزيز لضبط أبو أيوب مؤسس تنظيم القاعدة في مصر، والذي هرب من شقة حلوان بعد رصده مع الإرهابي بركات، وقيام ضباط الأمن الوطني بمداهمة الشقة، حيث تم ضبط بركات بينما لاذ أبو أيوب بالفرار قبل وصول القوات.

وقام رجال الأمن باقتياد بركات إلى قطاع الأمن الوطني لبدء عملية مناقشته واستجوابه وعمل خطة لرصد أبو أيوب من جديد.

ومسلسل "الاختيار 3" دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويقوم ببطولة مسلسل "الاختيار 3" النجوم ياسر جلال في دور الفريق عبدالفتاح السيسي، كريم عبدالعزيز (زكريا يونس ضابط الأمن الوطني)، أحمد عز (مروان العدوي ضابط المخابرات العامة)، أحمد السقا (مصطفى خليفة ضابط المخابرات الحربية)، خالد الصاوي (خيرت الشاطر)، صبري فواز (الرئيس المعزول محمد مرسي)، عبدالعزيز مخيون (محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية)، بيومي فؤاد (سعد الكتاتني).

المصدر: وسائل إعلام مصرية