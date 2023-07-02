القبض على مغني راب بتهمة القتل في مدينة أتلانتا الأمريكية

ألقت شرطة مدينة أتلانتا الأمريكية القبض على مغني راب للاشتباه بتورطه في إطلاق نار أفضى إلى مقتل رجل خارج مجمع سكني.

ونقلت محطة "دبليو إس بي- تيفي" التلفزيونية عن شرطة أتلانتا أمس السبت أن "جاكوبي مودي (20 عاما)، الشهير باسم "إف إن داديلر"، قد احتجز ووجهت له تهمة القتل العمد وحيازة سلاح ناري خلال ارتكاب جناية إطلاق النار في 05 يونيو الماضي".

وتفيد سجلات السجن أن مودي محتجز في سجن مقاطعة فولتون، من دون الحق في إطلاق سراحه بكفالة.

وقالت والدة مودي لمحطة "دبليو إس بي- تيفي إنها تعتقد بوقوع خطأ في الهوية، مضيفة أن الأسرة أوكلت محاميا للدفاع عنه، كما تعتزم الإدلاء ببيان في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وعثر على تريمين غلاسبير (28 عاما)، مصابا بعدة أعيرة نارية في سيارة بمجمع سكني في الخامس من يونيو، حيث يُتوقع أن تستأنف هيئة المحلفين في القضية جلستها هذا الشهر.

المصدر: AP