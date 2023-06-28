الوسط الفني اللبناني يفجع بوفاة الممثل القدير عبد الله حمصي

رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء، الممثل القدير عبدالله حمصي، وهو المعروف بشخصية أسعد، ضمن فرقة "أبو سليم" الشهيرة مع الممثل اللبناني صلاح تيزاني.

وإثر هذا الخبر، أعرب عدد كبير من المتابعين والفنانين عن حزنهم الشديد، مبديين حبهم الكبير لهذا الفنان العظيم الذي بات جزءا كبيرا من ذاكرتهم وطفولتهم.

ومن خلال أدواره المختلفة، نجح الممثل عبد الله حمصي في رسم الضحكة على وجوه الكثيرين، حيث كانت أبرز أدواره "أسعد" في فرقة "أبو سليم الطبل"، و"دويك" في مسلسل "دويك يا دويك"، والحارس صالح في فيلم "بنت الحارس" للأخوين رحباني.

المصدر: "الجديد"