مصر..ساويرس يكشف كواليس زيارته للفنان عادل إمام وتطورات حالته الصحية
تحدث رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن كواليس زيارته للفنان الشهير عادل إمام، كاشفا عن حالة الزعيم الصحية.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أوضح نجيب ساويرس قائلا: "زرت الزعيم عادل إمام لأن هناك حالة عشق بيني وبينه وتاريخ كبير من المحبة والصداقة، وتقديرا لذلك شرفنا بالحضور في مهرجان الجونة السينمائي".
وتابع ساويرس: "عادل إمام في سنه ميقدرش يسافر الجونة تاني واحنا كرمناه في المهرجان وده من الحاجات اللي أسعدتني ومن الذكريات الجميلة اللي الواحد يحب يسترجعها ويشوفها".
وأكمل: "عادل إمام كبر بس هو كويس أوي وبيضحك ويهزر وأول لما شافني خدني بالأحضان وربنا يديله الصحة ويبعد عنه الناس الوحشة".
المصدر: "فيتو"