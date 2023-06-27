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مصر..ساويرس يكشف كواليس زيارته للفنان عادل إمام وتطورات حالته الصحية

الثقافة والفن

مصر..ساويرس يكشف كواليس زيارته للفنان عادل إمام وتطورات حالته الصحية
Globallookpress
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تحدث رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن كواليس زيارته للفنان الشهير عادل إمام، كاشفا عن حالة الزعيم الصحية.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أوضح نجيب ساويرس قائلا: "زرت الزعيم عادل إمام لأن هناك حالة عشق بيني وبينه وتاريخ كبير من المحبة والصداقة، وتقديرا لذلك شرفنا بالحضور في مهرجان الجونة السينمائي".

وتابع ساويرس: "عادل إمام في سنه ميقدرش يسافر الجونة تاني واحنا كرمناه في المهرجان وده من الحاجات اللي أسعدتني ومن الذكريات الجميلة اللي الواحد يحب يسترجعها ويشوفها".

وأكمل: "عادل إمام كبر بس هو كويس أوي وبيضحك ويهزر وأول لما شافني خدني بالأحضان وربنا يديله الصحة ويبعد عنه الناس الوحشة".

المصدر: "فيتو"

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