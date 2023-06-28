أوركسترا "تشايكوفسكي" السيمفونية الكبيرة تطوف في الصين

ستزور أوركسترا " تشايكوفسكي" السيمفونية الروسية بقيادة فنان الشعب السوفيتي فلاديمير فيدوسييف مجددا الصين في جولة عبر المدن الصينية في الفترة من 12 إلى 30 سبتمبر المقل.

أعلنت ذلك وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا الاثنين 26 يونيو على قناة "تليغرام" التابعة لها.

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وسبق للأوركسترا السيمفونية أن قدمت عروضها في 22 يونيو الجاري قبالة سور الصين العظيم. وعلى الرغم من الحر الشديد الذي بلغ 40 درجة مئوية فوق الصفر حضر الحفل الموسيقي الذي أقيم في الهواء الطلق حوالي 900 شخص.

وقالت وزيرة الثقافة إن الجولة القادمة لأوركسترا "تشايكوفسكي" السيمفونية ستتحقق في الصين في الفترة من 12 إلى 30 سبتمبر عام 2023. وسيؤدي الموسيقيون الروس سيمفونيات بيوتر إيليتش تشايكوفسكي كلها لسكان مدن جيادينغ وهانغتشو وتشينغداو، شيان وتشنغدو، تشونغتشينغ، تاييوان، تيانجين.

وأشارت الوزيرة إلى أن الجمهور الصيني يرحب بعروض الفرق الروسية ويتطلع إلى عودتها مرة أخرى.

المصدر: تاس