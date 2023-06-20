افتتاح مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية الـ17 في موسكو

افتتحت في كونسرفاتوار (المعهد الموسيقي العالي) بموسكو مساء يوم 19 يونيو مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية الـ17.

وأقيم الساعة 19.00 في القاعة الكبرى للكونسرفاتوار حفل الافتتاح الكبير بمشاركة نائبة رئيس الوزراء ورئيسة لجنة تنظيم المسابقة تاتيانا غوليكوفا، رئيس المسابقة وقائد الأوركسترا فاليري غيرغييف ونجوم المسابقات السابقة وبينهم: عازف البيانو والحائز على الجائزة الثانية في مسابقة "تشايكوفسكي" الدولية الأولى ليو شي كون، عازف البيانو الروسي والفائز في المسابقة الدولية الحادية عشرة دينيس ماتسوف، مغنية الأوبرا الروسية الحائزة على الجائزة الكبرى للمسابقة العاشرة الدولية خيبلا غيرزمافا، مغنية الأوبرا المنغولية الحائزة على الجائزة الكبرى للمسابقة الدولية الخامسة عشرة أريونباتار جانباتار، عازف التشيلو الروسي، الحائز على الجائزة الثانية في مسابقة "تشايكوفسكي" الدولية الخامسة عشرة الكسندر رام، عازف الكمان الروسي والحائز على الجائزة الثالثة للمسابقة الدولية الخامسة عشرة بافل ميليوكوف.

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يذكر أن المسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية السابعة عشرة تقام في الفترة من 19 يونيو الجاري إلى 1 يوليو المقبل في موسكو وسان بطرسبورغ. وتضم المسابقة 235 موسيقيا شابا من 23 دولة، وبينهم 25 عازف بيانو و25 عازف كمان و25 عازف تشيلو و65 مطربا ومطربة و47 عازفا على آلات النفخ الخشبية و48 عازفا على آلات النفخ النحاسية.

وفي المجموع، ستكون هناك 6 فئات في المسابقة في موسكو وسان بطرسبورغ، وهي "البيانو" و"الكمان" و"التشيلو" و "الغناء المنفرد" و"آلات النفخ" و"آلات النفخ النحاسية".

المصدر: تاس