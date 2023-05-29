الحكومة الروسية تقر موعد إقامة مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية

وقّع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوما خاصا بإقامة مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية في موسكو وإقرار عضوية لجنتها التنظيمية.

وأشار المرسوم إلى أن مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية ستقام في موسكو في الفترة ما بين 19 يونيو و1 يوليو المقبل.

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وتضم عضوية اللجنة التنظيمية التي تولت رئاستها نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا وزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا ونائب وزير الثقافة أندريه ماليشيف ومستشار الرئيس الروسي لشؤون الثقافة فلاديمير تولستوي والمدير الفني لمسرح "ماريينسكي" فاليري غيورغييف والمدير الفني للأوركسترا السيمفونية الحكومية يوري باشمِت وفنان الشعب الروسي دينيس ماتسُويف ورئيس كونسرفاتوار موسكو ألكسندر سوكولوف وغيرهم.

وفي المجموع، ستكون هناك ست فئات في المسابقة في موسكو وسانت بطرسبرغ، وهي "البيانو" و"الكمان" و"التشللو" و "الغناء المنفرد" و"آلات النفخ" و "آلات النفخ النحاسية".

وستقام المسابقة في المؤسسات الموسيقية لدى كل من موسكو بطرسبورغ. وكانت المسابقة تعطي فرصة لممثلي الشباب المبدعين من مختلف البلدان من أجل اكتساب شهرة عالمية. ومن بينهم عازفو البيانو دينيس ماتسوف وفان كليبيرن و فلاديمير كرينيف وميخائيل بليتنيف وباري دوغلاس وفلاديمير أشكنازي ، وعازفو الكمان فيكتور تريتياكوف وجدعون كريمر وفلاديمير سبيفاكوف ، والمغنيتان إيلينا أوبرازلا وتمارا سينيافسكايا.

تولى رئاسة المسابقة منذ عام 2011 المدير الفني لمسرح "ماريينسكي" فاليري غيرغييف.

المصدر: تاس