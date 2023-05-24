الكرملين يعلق على نبأ عن الحالة السيئة لأيقونة "الثالوث المقدس" للفنان العظيم روبليوف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الحالة المادية لأيقونة "الثالوث المقدس" للفنان أندريه روبليوف، تعتبر موضوعا في غاية الجدية.

وشدد بيسكوف على أن إدارة الكرملين ستدرس تفاصيل الموضوع وسيتم التشاور مع المختصين والخبراء في هذا المجال.

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بهذا الشكل علق ممثل الكرملين، على تقرير جاء فيه أن أعضاء مجلس الخبراء في متحف "تريتياكوف" للنفائس الفنية بموسكو، أعلنوا أن حالة الأيقونة "غير مستقرة"، وشددوا على عدم جواز إخراج الأيقونة من المتحف في 4 يونيو.

وأضاف بيسكوف: "سنتحدث مع الخبراء، سنناقش هذا الموضوع. الموضوع في غاية الجدية، وسنتعرف بالطبع على التفاصيل".

وردا على سؤال حول هل تم الإبلاغ عن حالة الأيقونة قبل صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بتسليم الأيقونة إلى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، قال بيسكوف إنه لم يتم أي استنتاجات من هذا النوع قبل صدور المرسوم.

في وقت سابق، أعلن القس ليونيد كالينين ، رئيس مجلس الخبراء بالفن الكنسي بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية، أن إدارة هذه الكنيسة تدرس إمكانية استخدام نسخة مرسومة لاحقا لهذه الأيقونة لوضعها في كنيسة "المسيح المخلص" بدلا من لوحة روبليوف الأصلية التي ستبقى في المتحف حيث تتوفر الظروف الملائمة لحفظها.

وقد يكون أحد الخيارات، النسخة التي رسمها فاسيلي كيريكوف والموجودة حاليا ضمن محفوظات متحف أندريه روبليف.

المصدر: نوفوستي