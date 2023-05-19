تحضيرات لتسليم ايقونة "الثالوث الأقدس" للكنيسة الأرثوذكسية الروسية

أعربت مديرة متحف "بوشكين" للفنون التشكيلية في موسكو يليزافيتا ليخاتشوفا عن قلق من سلامة أيقونة "الثالوث الأقدس" للرسام الكنسي الروسي أندريه روبليوف.

وذلك بسبب صعوبة نقلها من متحف "تريكياكوف" إلى كاتدرائية "سيرغي" للثالوث الأقدس في مقاطعة موسكو. وقالت ليخاتشوفا إن الأخطار الناجمة عن نقل الأيقونة قد تصل إلى حدها الأدنى وتُضمن سلامتها في حال وضع خطة تفصيلية لكيفية نقلها إلى مسافة بعيدة، وأضافت أن من الضروري الالتزام بكل الشروط المتعلقة بنقلها إلى مكان جديد ووضعها فيه للحيلولة دون خسارتها.

إقرأ المزيد

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية أفادت في 15 مايو الجاري بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بتسليم أيقونة "الثالوث الأقدس" للكنيسة الأرثوذكسية الروسية ونقلها من متحف "تريتاكوف" حيث حفظت على مدى عقود إلى كاتدرائية "سيرغي" للثالوث الأقدس.

وسيتم عرضها في 4 يونيو عام 2023 في عيد الثالوث في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو. ثم سيتم تسليمها لمختبر الترميم حيث ستخضع لعملية الترميم المخطط لها.

يذكر أن أيقونة "الثالوث الأقدس" أبدعها الرسام الكنسي الروسي أندريه روبليوف في القرن الـ15 بطلب من رهبان دير القديس سيرغي. وهي من أكثر أيقوناته شهرة وعبادة في العالم الأرثوذكسي. وكانت أيقونة "الثالوث الأقدس" قبل عام 1917 ملكية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ثم أصبحت ملكية للدولة السوفيتية بعد قيام ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا حيث اتخذت الحكومة البلشفية قرارا بحفظها في متحف "تريتياكوف" في موسكو.

المصدر: تاس