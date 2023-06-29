بحثا عن الزواج في إسطنبول

بدأ في إسطنبول تصوير مسلسل تلفزيوني عن ثلاث فتيات روسيات وصلن إلى تركيا بحثا عن الزواج.

وتولت تصوير المسلسل الرومانسي قناة ТНТ الروسية وشركة Good Story Media التركية.

أفاد بذلك المكتب الصحفي للشركة التركية وقال إن المسلسل يروي قصة 3 فتيات روسيات وصلن إلى إسطنبول بحثا عن الحب.

وتدور الحوارات في المسلسل باللغات الثلاث الروسية والتركية والإنجليزية في وقت واحد. ومخرج المسلسل هو فلاديمير بلوغوف المعروف بإخراجه لفلمي "البابا السيبراني و"القانون والفوضى".

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يؤدي الأدوار فيه كاترينا كوفالتشوك، تاشا تسفيتكوفا، آنا بوغومولوفا، تيمور بازينسكي، ملك عباس زاده، رامي نارين، باران أنديتش، ميرزا ​​مرزيتش وغيرهم.

ونقل المكتب الصحفي عن مخرج المسلسل قوله: "بالنسبة لتركيا، فهذه هي المرة الأولى التي أصور فيها هنا، وأنا أيضا أقوم لأول مرة ببناء الحوارات بثلاث لغات، الأمر الذي يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لي. ولكن حتى لو فشلت تماما في مزيج من الاتصالات اللغوية لدعمني فريق من الممثلات المحبوبات اللواتي أنا معجب بهن بطبيعتي. وحاولنا أن نشكل طاقما من الممثلات الكوميديات المختلفات والموهوبات".

المصدر: تاس