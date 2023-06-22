البحرين تطرق أبواب المشهد الموسيقي في موسكو

تلقى المؤلف الموسيقي البحريني وحيد الخان دعوة لتقديم حفل موسيقي أكاديمي في موسكو، بمشاركة المؤلف الموسيقي التتري وفنان الشعب الروسي رشيد كلمولين.

وفي تصريحات خاصة لـRT صرح الخان بأن الحفل يأتي بدعوة من اتحاد المؤلفين الموسيقيين في روسيا، حيث سيشارك في الحفل المؤلف الموسيقي الروسي التتري رشيد كاليمولين أحد أهم المؤلفين الموسيقيين المعاصرين في المشهد الموسيقي الروسي.

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ويأتي الحفل في إطار التعاون الثقافي بين روسيا ومملكة البحرين، وتحت رعاية سفارة البحرين لدى موسكو، حيث صرح الخان بأنه سيقدم من خلال الحفل عددا من مؤلفاته الموسيقية السيمفونية التي يضمها ألبومه الجديد الذي صدر مؤخرا تحت عنوان "العودة إلى الحياة"، والذي يتميز بالسعي نحو إيجاد لغة وسيطة ما بين الموسيقى الأكاديمية الغربية بنسيجها السيمفوني المعقد، والطرب وأشكال الإيقاع الملونة التي تتميز بها الموسيقى الشرقية بشكل عام والخليجية بشكل خاص.

ويذكر أن وحيد الخان قدم عددا من الحفلات في أوروبا ومصر والبحرين عقب صدور ألبومه الأول "العودة – روح البحرين"، والذي تميزت مدوناته الموسيقية بالكتابة للأوركسترا السيمفوني الكبير، بالاستعانة بعدد من الآلات الشرقية، لا سيما آلات الإيقاع، ضمن قوالب حديثة وأنسجة أوركسترالية وهارمونية تجسد رحلة المؤلف من القاهرة حيث درس بالكونسيرفاتوار عازفا محترفا لآلة الأوبوا، وحتى احترافه التأليف الموسيقي، وبحثه الدائم عن الفكرة واللحن والتوزيع الأوركسترالي.

وتتضمن مؤلفات وحيد الخان مقطوعات تحمل عناوين: المحرق – فالس – الشجرة – النهوض- العودة – الإخلاص – اللؤلؤة – رقصتي – أسرار – إهانة الحب.

رشيد كاليمولين هو محاضر أول وأستاذ ورئيس قسم التأليف والتوزيع الأوركسترالي بكونسيرفاتوار قازان الحكومي، وكتب قوالب متنوعة ما بين الأوبرا والباليه والأعمال السيمفونية وموسيقى الحجرة وموسيقى الكورال والأغاني.

وهو رئيس اتحاد المؤلفين بجمهورية تتارستان الروسية، ومؤسس مركز صوفيا غوبايدولينا للموسيقى المعاصرة في قازان، وأوركسترا الحجرة بقيادة آنا غوليشامباروفا. وهو كذلك المدير الفني لعدد من المهرجانات الدولية للموسيقى المعاصرة نذكر منها "أوروبا-آسيا" (يقام منذ 1993 في قازان وموسكو وعدد من مدن تتارستان)، "موز ترانزيت" (مستمر منذ عام 1993)، وفي عام 2013 أسس مشروعا دوليا في فيتنام بعنوان "مهرجان آسيا-أوروبا".

ورشيد كاليمولين هو عضو لجنة تحكيم مسابقة بروكوفييف الدولية ومسابقة يورغينسون، وعضو المجلس العام التابع لوزارة الثقافة الروسية. وشغل منصب رئيس اتحاد المؤلفين الروسي في الفترة من 2015-2017. ولا زال عضوا في مجلس الاتحاد.

المصدر: RT