"سوثبي" تبيع لوحة لروبنز اعتبرت مفقودة على مدى 300 عام

أفادت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية بأن لوحة للفنان الهولندي روبنز عمرها 300 عام معروضة للبيع بمزاد "سوثبي". وبحسب الصحيفة فقد بلغت قيمتها أكثر من 7.6 مليون دولار.

وذكرت صحيفة "ذي تايمز" الثلاثاء 20 يونيو أن لوحة "ملاكان يرعيان القديس سيباستيان"، التي ضاعت منذ 300 عام، تم طرحها للبيع بالمزاد العلني في دار "سوثبي" للمزادات بمبلغ يزيد عن 7.6 مليون دولار.

تم اكتشاف اللوحة منذ 60 عاما في ولاية ميسوري، مع الإشارة إلى فنان آخر، بصفته رساما للوحة. تم بيعها منذ 15 عاما كعمل فني للرسام الفرنسي لوران دي لا هير (1606-1656).

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مع ذلك فبعد عرض اللوحة في معارض مختلفة، بما في ذلك House of Rubens في بلجيكا افترض الخبراء أولا أنه ربما تم رسمها من قبل الفنان التشكيلي الفلمنكي روبنز. تم التقاط صور بالأشعة السينية في دار "سوثبي" للمزادات وأجريت بحوث أرشيفية، مما أتاح إثبات تأليف اللوحة من قبل الفنان الفلمنكي.

ويعود أول ذكر للوحة إلى عام 1655. وتم تناقل اللوحة من جيل إلى آخر في عائلة سبينيولا من جنوا الإيطالية، وتم تسجيل معلومات عنها آخر مرة في عام 1731. ومن غير المعروف كيف انتهى الأمر باللوحة في ولاية ميسوري الأمريكية.

يذكر أن بيتر بول روبنز ( 1577-1640) هو زعيم المدرسة الفلمنكية للفن التشكيلي وأحد مؤسسي الفن الباروكي، ورسام اللوحات "فرساوس وأندروميدا"، "اختطاف فتيات ليوسيبوس"، "النعم الثلاثة" وغيرها.

ويتضمن تراثه الإبداعي حوالي 3 آلاف لوحة. وتخصص روبنز في الرسم الديني (بما في ذلك اللوحات الفنية)، ورسم الموضوعات الأسطورية والاستعارية والمناظر الطبيعية واللوحات التاريخية.

المصدر: تاس