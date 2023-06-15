الإعلان عن القائمة المختصرة للفائزين بمسابقة أندريه ستينين 2023 (صور)

أعلنت لجنة التحكيم الدولية لمسابقة أندريه ستينين 2023 العالمية للتصوير الصحفي، عن القائمة المختصرة للفائزين بالمسابقة لهذا العام.

وأشارت اللجنة المسؤولة عن المسابقة إلى أنه يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للفائزين إضافة إلى مجموعة مختارة من الصور من القائمة المختصرة، على المواقع الالكترونية التالية:

(http://stenincontest.ru)، الموقع الرسمي للمسابقة باللغة الروسية، و(http://stenincontest.com)، موقع المسابقة باللغة الإنكليزية.

وكما جرت العادة وفقًا للتقاليد المتبعة، لا تتضمن القائمة المختصرة - التي تم تحديد المشاركين فيها من قبل لجنة التحكيم الدولية للمسابقة - الفئات والجوائز، في إشارة إلى إنه سيتم الإعلان عنها جنبا إلى جنب مع الفائز بالجائزة الكبرى - Grand Prix – في شهر سبتمبر المقبل.

وبشكل عام وفي كل سنة يتوسع التنوع الجغرافي والدولي للمشاركين في القائمة المختصرة لمسابقة أندريه ستينين، وبطبيعة الحال لم يكن عام 2023 استثناءً من هذه القاعدة. فلأول مرة انضمت إلى القائمة المختصرة أعمال فنية من بوروندي والبحرين والبوسنة والهرسك. وقد ضمت القائمة المختصرة إجمالا صورا فردية وسلسلة من المصورين الصحفيين الشباب من 16 دولة، بما في ذلك من الصين والهند وبريطانيا وفرنسا وروسيا واليونان ومصر وغيرها، وبلغ إجمالي عدد الأعمال التي تمت مراجعتها من قبل لجنة التحكيم الدولية للمسابقة هذه السنة 3000 عمل من 50 دولة.

وفي هذا الاطار علقت أوكسانا أولينيك المشرفة على مسابقة أندريه ستينين، على الاعلان عن القائمة المختصرة قائلة:"هذا حدث مهم للغاية طال انتظاره سواء كان بالنسبة للمشاركين أو لمنظمي المسابقة. إذ أننا نحن ممثلي لجنة التحكيم الدولية واللجنة المنظمة ومجموعة العمل بأكملها نشعر بالقلق في كل عام ونحن ننتظر ونتعاطف مع الأعمال الفنية التي نحصل عليها، ويحدونا الأمل في كل عام أن يكون كل شيء على ما يرام، لا بل الارتقاء إلى مستوى أعلى، وإذا ما ألقينا نظرة إلى الخريطة الجغرافية للعالم فإننا سنرى بأن مسابقاتنا تحظى باستقطاب كبير بالفعل، حيث يسعى العديد من المصورين من مختلف البلدان إلى المشاركة في هذه الفعالية الدولية.نحن بالطبع سننتظر حدوث مراحل أخرى ونخطط لإقامة معرض ونعتزم - كما هو الحال دائمًا - لإطلاق العرض الدولي المتنقل، ولكن أولا وقبل كل شيء سننتظر إعلان النتائج - الفائزون بشكل عام والفائز بالجائزة الكبرى بشكل خاص، حالياً أدعو الجميع للدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بالمسابقة، stenincontest.ru | stenincontest.com، وذلك لمشاهدة القائمة المختصرة الرائعة والمثيرة للاهتمام في هذا العام".



وسيتم الإعلان عن المراتب الأولى للحائزين على الجوائز من مرشحي القائمة المختصرة، بالإضافة إلى الفائز بالجائزة الكبرى، من قبل اللجنة المنظمة للمسابقة أوائل فصل الخريف المقبل على الموقع الالكتروني (http://stenincontest.com). وتخطط المسابقة لإطلاق العرض المتنقل التقليدي لأعمال الفائزين في مختلف مدن العالم بحلول نهاية هذا العام.

تهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها وكالة أنباء " روسيا سيفودنيا" الدولية تحت رعاية اللجنة الروسية لشؤون اليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت انتباه الجمهور إلى مهام التصوير الصحفي الحديث.

وتركز هذه المنصة على المصورين الشباب الموهوبين والمنفتحين على كل ما هو جديد، حيث يلفتون انتباهنا إلى الأشخاص والأحداث القريبة منا.

شركاء المسابقة الرئيسيون من المؤسسات الاعلامية هم:

الشركة الحكومية الروسية للبث الإذاعي والتلفزيوني

المنصة الالكترونية SMOTRIM

القناة التلفزيونية الحكومية الروسية "روسيا-الثقافة"

القناة التلفزيونية موسكو-24

الشركاء الإعلاميون الدوليون للمسابقة:

وكالة الأنباء وراديو سبوتنيك

بوابة القناة التلفزيونية آر-تي

وسائل الإعلام القابضة الاندبندنت ميديا

وكالة أنباء آنا

مجموعة شنغهاي الاعلامية المتحدة

البوابة الالكترونية لصحيفة تشاينا ديلي

البوابة الالكترونية ذا بيبر

شبكة الميادين الإعلامية

وبصفة الشركاء المهنيين للمسابقة:

اتحاد الصحفيين في روسيا

البوابة الاعلامية YOung JOurnalists

بوابة الصور الروسية

بوابة Photo-study.ru

المصدر: RT