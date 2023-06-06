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تعرف على الفائزتين بمسابقتي "ملكة جمال روسيا" و"سيدة روسيا في العالم" للعام 2023 (صور)

الثقافة والفن

تعرف على الفائزتين بمسابقتي
u-mama.ru
ملكة جمال روسيا - 2023 ناتاليا أوسكار
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أقيمت في موسكو مسابقة الجمال للسيدات المتزوجات "سيدة روسيا في العالم – 2023".

ومنحت ناتاليا أوسكار من أهالي منطقة الشرق الأقصى الروسي لقب  "ملكة جمال روسيا 2023"، أما لقب  "سيدة روسيا في العالم – 2023" فنالته أليسا غولوبيفا من نوفوسيبيرسك بغرب سيبيريا.

تعرف على الفائزتين بمسابقتي
rg.ru
ملكة جمال روسيا - 2023

والآن يحق لملكة جمال روسيا – 2023 ناتاليا أوسكار بأن تشارك في أية مسابقة جمال دولية. أما أليسا غولوبيفا فلها الحق في أن تمثّل روسيا في مسابقة الجمال "سيدة العالم – 2023".

تعرف على الفائزتين بمسابقتي
thevoicemag.ru
ملكة جمال روسيا - 2023

وتضمنت المسابقة كذلك فئة لقب "ثروة روسيا" الذي منتحت إياه كل الأمهات المتعددات الأطفال اللواتي تأهلن للدور النهائي للمسابقة.

وقد منحت أناستاسيا ساركيسيان جائزة المشاهدين التحفيزية.

يذكر أن الدور النهائي للمسابقة تأهلت له 83 مشاركة يمثلن مختلف المناطق الروسية  وعمر أكبرهن سنا 62 عاما.

المصدر: نوفوستي

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