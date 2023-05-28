أول تعليق للفنانة سمية الخشاب بعد ظهور طليقها أحمد سعد بملابس مثيرة للجدل!

علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب، على ظهور طليقها المطرب أحمد سعد بملابس شفافة خلال حفله الأخير الذي أقيم الخميس الماضي في السعودية.

وكتبت سمية الخشاب، عبر حسابها على تويتر: "وأنا أقول لبسي راح فين؟".

وانا اقول لبسي راح فين — Somaya Elkhashab 💋 (@somayaelkhashab) May 26, 2023

وتعرض الفنان أحمد سعد، لانتقادات بعد ظهوره في الحفل الذي أحياه مؤخرا في جدة بالسعودية.

وظهر أحمد سعد بإطلالة اعتبرها البعض تناسب النساء أكثر، وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "إيه اللي أحمد سعد لابسه ده؟"، "هو اتفاجئ بالحفلة وملحقش يكمل الكم باين"، "هو مش خايف ليستهوا؟"، "أحمد سعد بيقدم محتوى كوميدي".

وبدأ أحمد سعد الحفل بغناء مجموعة من الأغاني التي حققت نجاحا ونسب مشاهدة عالية، أبرزها: إيه اليوم الحلو ده، بحبك يا صاحبي، عليكي عيون، قادر أكمل، سايرينا يا دنيا، وسع وسع، سألت نفسي وغيرها من الأغاني الطربية القديمة.

جدير بالذكر أن الفنانة سمية الخشاب تزوجت من المطرب أحمد سعد في أكتوبر 2017، وانفصلت عنه في شهر مارس 2019، بعد زواج دام 18 شهرا.

المصدر: اليوم السابع