عروض أوركسترا روسية في إسبانيا

ستقدّم أوركسترا MusicAeterna التي يقودها ثيودور كورنتزيس، عروضها في مدن إسبانية مختلفة. أفادت بذلك الخميس 11 مايو صحيفة "آل باييس" الإسبانية.

وحسب الصحيفة، من المقرر إقامة حفل موسيقي يوم 12 مايو في سرقسطة (إقليم أراغون المستقل)، ويومي 14 و15 مايو في برشلونة، ويومي 17 و 18 مايو في مدريد. وكما أوضحت الصحيفة ، فإن هذه الفرقة الموسيقية هي أول فرقة أوركسترا روسية تقدّم عروضها في إسبانيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

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يشار إلى أن أوركسترا Aeterna وصلت لأول مرة إسبانيا عام 2012 حيث قدّمت عروضا في المسرح الملكي بالعاصمة، ثم قامت الأوركسترا ببضع جولات أخرى عبر إسبانيا، وذلك في حين ألغيت الحفلات الموسيقية للأوركسترا في وقت سابق في كل من فرنسا وألمانيا.

يذكر أن أوركسترا وجوقة MusicAeterna الموسيقية تم تأسيسها عام 2004 على يد قائد الأوركسترا ثيودور كورنتزيس. وتضم الفرقة موسيقيين من 12 دولة و20 مدينة روسية. ومنذ عام 2019 تعمل MusicAeterna كفرقة موسيقية مستقلة. ويقع مقر إقامتها الإبداعي في دار الإذاعة في بطرسبرغ، حيث تم إنشاء مركز ثقافي متعدد التخصصات يجمع بين البرامج الإبداعية والتنويرية والمشاريع التي تغطي مختلف مجالات الفن المعاصر.

المصدر: تاس