فيلم "الأشقاء الثلاثة" الأرجنتيني يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان موسكو السينمائي (فيديو)

مُنح فيلم "الاشقاء الثلاثة" الأرجنتيني التشيلي من إخراج فرانسيسكو باباريلي جائزة "القديس جاورجيوس الذهبي" ، وهي الجائزة الكبرى في مهرجان "موسكو السينمائي الدولي الـ45.

أعلن ذلك في حفل اختتام المهرجان المخرج والممثل الهندي المعروف ورئيس لجنة التحكيم في مهرجان "موسكو" السينمائي راهول راويل الذي قال إن الفيلم يتميز بالبطولة الرائعة والسيناريو الجذاب.

ويروي فيلم "الأشقاء الثلاثة" قصة الأشقاء الصيادين الذين يعودون إلى منزلهم في منطقة باتاغونيا. وتتضمن بطولة الفيلم الممثلين أندي غوروستياغو، أمانو آليش، أوليتس يانسون.

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ونالت المخرجة الروسية ،سفيتلانا ساموشينا، جائزة "القديس جاورجيوس الفضي" للمهرجان لقاء إخراجها لفيلم "طرف القمر المكسور". ومُنح فيلم "في 1.618" الخيالي من إخراج البلغاري، ثيودور أوشيف، جائزة خاصة للمهرجان.

بينما مُنحت الممثلة اليابانية، كاخو سيتو، جائزة أفضل دور نسائي في فيلم "الزهور المهشمة في تدفق الأيام". أما الممثل البوليفي فرناندو أرسي، فنال جائزة أفضل دور رجالي.

وتم تكريم المخرج الروسي المعروف كارين شاه نزاروف بجائزة فخرية لقاء دوره الكبير في تطوير السينما العالمية.

يذكر أن مهرجان "موسكو" السينمائي الدولي الـ45 بدأت أعماله في 20 أبريل الجاري وانتهت في 27 أبريل الجاري.

المصدر: تاس