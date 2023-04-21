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افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الـ45 (فيديو)

الثقافة والفن

افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الـ45 (فيديو)
riamediabank.ru
صورة أرشيفية
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افتتح الخميس 20 أبريل في دار السينما "روسيا" بموسكو مهرجان موسكو السينمائي الـ45 وستستمر فعالياته لغاية 27 أبريل الجاري.

وافتتح المهرجان بعرض فيلم "الطائر الثلجي" من إخراج الروسي بوريس خليبنيكوف. ومنح رئيس المهرجان نيكيتا ميخالكوف في مراسم الافتتاح نجمة السينما الروسية إرينا كوبتشينكو جائزة "الإيمان"، تقديرا لدورها في تطوير السينما الروسية والعالمية.

وسيشاهد ضيوف المهرجان أفلاما من الهند والصين والأرجنتين وبلدان الشرق الأوسط وغيرها.

وتشمل فئات مسابقات الأفلام المشاركة: المسابقة الرئيسية، الأفلام الوثائقية والقصيرة، العروض الروسية الأولى، المسلسلات. كما ستعرض أفلام خارج برنامج المنافسة.

ومن بين الأفلام المشاركة في البرنامج الرئيسي للمهرجان أفلام "الزهور الهشة في تدفق الأيام" من إخراج الياباني يوتاكا تسونيماتي،  "تكملة" من إخراج الروسي أندريه زايتسيف، "الطريق إلى النجاح" من إخراج الأرجنتيني سيباستيان رودريغس، "القمر الأسود" من إخراج المكسيكي توناتيو غارسيا وغيرها.

وتعرض الأفلام في دور السينما "أكتوبر"، "إليزيون"، متحف "تريتياكوف"، "موسكينو"، "خودوجستفيني".

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ويتولى المخرج السينمائي الهندي راهول راويل رئاسة لجنة التحكيم للمهرجان. وتضم عضوية لجنة التحكيم الممثل الروسي أليكسي غوسكوف، والممثلة الروسية سفيتلانا إيفانوفا والممثلة الكازاخستانية سمال يسلاموفا والمخلاج الكولمبي سيرو غيرو.

المصدر: تاس

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